Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da...
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Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da...

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi.

07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:39
Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da...

'in ilçesi Yavuz Sultan Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımın tamamen durduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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