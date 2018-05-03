Gaziantep'in Meşhur Yemeği Kanserin Çaresi!

Şiveydiz tarifi Gaziantep yöresine ait olan, genellikle mayıs ve nisan aylarında yapılan bir yemek tarifidir.

İçerisinde taze soğan ve sarımsak bulunan şiveydiz tarifi, bu sebzelerin sayesinde antibiyotik özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda şiveydiz tarifi, bahar aylarında düşen bağışıklığınızın da kısa süre içerisinde güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Gaziantep'in çeşitli kültürlerin buluşmasıyla oluşan zengin mutfağında lahmacun ve kebabların yanı sıra meyve, sebze, tahıl ve etten yapılan yüzlerce çeşit yemek bulunuyor. Mevsimine göre değişik sebze ve meyvelerle yapılan yemeklerle Gaziantep mutfağında bu aylarda şiveydiz tarifi en fazla pişirilen yemekler arasında yer alıyor.

Sizde sağlığınız açısından faydalı olan ve nisan ve mayıs aylarında muhakkak tüketmeniz gereken şiveydiz tarifini hemen uygulamaya geçebilirsiniz.

Şiveydiz tarifini hazırlamak için sabırsızlanoyorsanız size vereceğimiz bilgilere ve ufak ip uçlarına muhakkak dikkat etmenizi öneriyoruz. İşte tadı damaklarınızda yer edecek olan şiveydiz tarifi.

Şiveydiz tarifi

Malzemeler

Hastalara şifa nefis bir yöresel yemek ile selamlıyorum herkesi. Soğuk algınlığınız, gribiniz varsa mutlaka yapın. Bol sarımsaklı antibiyotik deposu bir yemek. Antepli değilim ilk defa yaptım ama harika oldu. Püf noktaları ile şiveydiz

6 bağ yeşil sarımsak (isterseniz yarısı yeşil sarımsak yarısı da yeşil soğan)

1/2 kilo kuzu kuşbaşı

Eti haşlamak için;

1 litre kaynamış su

2 su bardağı haşlanmış nohut

750 gram süzme yoğurt

4 yemek kaşığı yoğurt

1 tane yumurta

Yeteri kadar tuz

Üzerine zeytinyağı, nane

Şiveydiz nasıl yapılır?

1. Adım: Önce nohutlarımızı dondurucudan çıkartıyoruz.

2. Adım: Sonrasında 1 litre kaynamış su ile etimizi düdüklü tencerede haşlıyoruz.

3. Adım: Bu arada biz de sarımsakları bir kat soyup yıkıyoruz. 1. püf noktası: sarımsakların sadece beyaz kök kısımlarını kullanıyoruz. Beyaz kısımları serçe parmak uzunluğunda doğruyoruz ( soğan kullanıyorsanız onlar için de aynı şey geçerli).

4. adım: Yeşil kısımlarını ayırıp başka bir şeyde kullanabiliriz.

2. Püf noktası: Haşlanan etimizin suyunun üzerinde biriken tortuları alıyoruz. Yemeğimizin rengi açık olsun diye. Sonra etlerimizi kevgirle ayrı bir tencereye koyup üzerine sarımsak ve nohutu ilave ediyoruz.

3. Püf noktası: Suyunu çok fazla koymuyoruz. Yemeğimizin üzerini çok geçmeyecek. Çünkü süzme yoğurt var. Koyu kıvamlı bir yemek olacak. Bu suyla sarımsaklar 10-15 dakika haşlanacak. Ona göre ayarlıyoruz suyunu.

4. Püf noktası: bazı tariflerde sarımsaklar et ve nohutla birleşmeden önce biraz haşlanıyor. Hiç gerek yok. Çünkü hiç öyle ağır bir sarımsak kokusu tadı olmuyor. Pişince gidiyor o koku.

5. Adım: Sonra yoğurdumuza yumurtayı bütün olarak ekleyip blendır ile çırpıyoruz.

6. Adım: Sarımsaklar yumuşayınca içindeki kaynayan Sudan bir kaç kepçe terbiyesini yaptığımız yoğurda ekleyip iyice karıştırıp kesilmesini önlüyoruz.

7. Adım: Yoğurdu yavaş yavaş, yemeği de aynı anda karıştırarak yemeğe ekliyoruz. İlk dakikalarda dikkatlice karıştırıyoruz. Kesilmemesi için.

Sonra kaynayana dek ara ara karıştırıyoruz. 4-5 dakika da kaynatıp yemeğimizin altını kapatıyoruz.

5. Püf noktası: Zeytinyağını ısıtıp altını kapatalım. ya altını kapattıktan sonra nanesini ekleyip yemeğin üzerine gezdirin. ya da naneyi kuru bir kepçeye koyup tencerenin üzerinde yağı nanenin üzerine döküp çorbanın üzerine gezdirin. Bu şekilde hazırladığınızda daha canlı bir yeşil renk elde etmiş olursunuz.

Nisan ve mayıs aylarında insanların bağışıklık sisteminde düşüşler görülebiliyor. Bu dönemlerde meydana gelen hastalıkları şifalı ve lezzetli yemek olan şifeydiz tarifi için Gaziantep Gastronomi ve Aşçılar Derneği Başkanı Battal Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Sarmısağın en lezzetli olduğu dönem nisan, mayıs aylarıdır. Taze sarımsak ve soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, nohut, süzme yoğurt ve yumurta kullanılarak yapılan şiveydiz de bu aylarda sofralardaki yerini alır. Sarımsak kullanılarak yapıldığı için doğal antibiyotik olan Şiveydizi yiyenler gribal enfeksiyonlardan korunur. Gaziantep'te, 'Şiveydizi yediğiniz zaman gribal enfeksiyonlara yakalanmazsınız' diye bir inanış vardır. Bu yüzden bahar aylarında her mutfakta mutlaka en az bir kez pişer."

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Diyetisyeni Dr. Ömer Boyral da et, nohut, yumurta içeriğiyle yoğun bir protein içeren Şiveydizin yoğurt içeriğiyle de kalsiyum kaynağı bir yemek olduğunu kaydetti.

İçerisindeki temel farklılıklar olan taze sarımsak ve soğanın iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu anlatan Boyral, şöyle konuştu:

"Şiveydiz antioksidan kaynağı sarımsak sayesinde başta kanser olmak üzere birçok hastalık riskini azaltmaktadır. Şiveydiz aynı zamanda iyi bir lif özelliğine sahip bir yemek olduğundan sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Soğan ve sarımsak aynı zamanda doğal bir antibiyotik deposu kabul edildiğinden tüketildiğinde, enfeksiyon riskini azaltır. Sarımsak selenyum açından çok zengindir. Bu nedenle hastalık önleyici etkisi vardır. Genç kalmanın anahtarlarındandır. Kısacası her yönüyle sağlıklı besinleri içeren Şiveydiz mükemmel denilebilecek bir besin çeşididir."