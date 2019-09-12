Gaziantep'in meşhur tatları istanbullularla buluşturuldu

12.09.2019 12:04

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi'nin düzenlediği 8. Geleneksel Gaziantep Kültür ve Sanat Şenliği dün başladı. Baklavadan, baharatlara ve kebaplara kadar bütün yiyeceklerin incelikleri tek tek anlatıldı.

8. Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği, Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Avrupa Yakası Gaziantepliler Derneği İşbirliği ile 11-15 Eylül tarihleri arasında Eski Beylik Pazarı'nın bulunduğu yerde dün başladı. Yiyecek festivaline Başkan Mehmet Murat Çalık ve Gaziantep'in önde gelen firma temsilcileri katıldı.

Başkan Çalık, yiyeceklerin bulunduğu stantları ziyaret etmesinin ardından festivalin açılışını gerçekleştirdi.

'BAKLAVANIN İÇERİSİNDEKİ ANTEP FISTIĞINA DİKKAT EDİLMELİ'

Esnafların da memnun olduğu festivalde Baklavacı Turgut Şentürk, "Ürünlerimizi sergilemeye geldik. İnşallah yine güzel bir Beylikdüzü yaşayacağız. Geçen sene de gelmiştik ve yine buradayız ve her sene daha da güzel oluyor organizasyon. Gaziantep olarak İstanbul'a geldik. Katmerimizi açacağız, baklavamızı açacağız. İnsanlar burada canlı canlı Gaziantep'i yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Şentürk, baklava yemenin incelikleri konusunda ise "Baklavanın içerisindeki antep fıstığına dikkat edilmeli. Hatta baklavanın içerisindeki fıstığı koklayıp taze olup olmadığına bakılmalı." diyerek baklava sevenleri uyardı. Baklavanın ters çevirip yenmesi gerektiği hakkında bilgi veren Şentürk, "Damağımıza yağı ve şerbeti geliyor ve daha da çok hissederek yiyoruz. Bundan 1 kilogram yesek bile kimseye dokunmaz" diye konuştu.

'ETİN EN DOĞAL VE EN LEZZETLİ HALİ'

Gaziantep'in meşhur yemeklerini yapan Beşir Turgut ise "Biz kendi etlerimizi satır ve zırhtan çekiyoruz buna da Gaziantep Kebabı diyoruz. Dana etinden yaptığımız kebaplarda sadece kuyruk yağı var, baharat kesinlikle yok. Etin en doğal ve en lezzetli hali" diyerek, şenliğe katılacaklara Patlıcanlı Kebap önerdi.

8. Geleneksel Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği, 15 Eylül Pazar gününe kadar Beylikdüzü Eski Beylik Pazarı'nda devam edecek.

Kaynak: DHA