Gaziantep'in Meşhur Kahvaltısı 'Beyran' Soğuk Algınlığı Yaşayanların İmdadına Yetişiyor

UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı niteliğinde. Hazırlanışı saatler süren beyran özellikle sabah erken saatlerinde tüketiliyor.

İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentte hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor. Beyranı tüketmek yemek isteyenler sabahın çok erken saatlerinde lokantanın yolunu tutuyor. Beyran ustası Uğur Dertli, her gün yüzlerce kişinin beyran yemek için lokantaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ben bu işe ilkokul 2'nci sınıfa giderken bulaşık yıkarken başladım şimdi işyeri sahibiyim yani uzun yıllardır bu işle ilgileniyorum. Bu adeta doğal antibiyotik. Sağlık için çok yararlı. Soğuk algınlığı, eklem ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Beyran etini 9 saat pişiriyoruz, yaklaşık 4 saatte kemik suyu ile özdeşleşmesi için kaynatıyoruz toplam 13 saat gibi sürüyor. Servisi çok pratik oldu. 5 dakika gibi kısa sürede müşteriye ulaşıyor. Özellikle şehir dışından gelip beyran yiyenler giderken buradan paket yaptırmak istiyor, bu lezzeti başka yerde bulamıyorlar. Bunun içinde et suyu, tuz, soğan, limon atıyoruz ve köpüğünü alıp pişiriyoruz. Sabah 5'te servise başlıyoruz o saatte buraya gelip beyran istiyorlar. Biz çocuktuk soğuk algınlığı olduğu zaman benim babam kemik suyunun içine limon sıkıp bana içirirdi. Şimdi bende aynısını çocuklarıma yapıyorum."

Sabahın erken saatlerinde beyan yemeye gelenler ise beyranın tadını çok beğendiklerini ve özellikle kış döneminde yoğun olarak tükettiklerini söyledi. - Gaziantep