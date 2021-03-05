Gaziantep'in menengiç kahvesine AB tescili için başvuru yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaret tesciline sahip lezzetlerinden menengiç kahvesinin Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaret tesciline sahip lezzetlerinden menengiç kahvesinin Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep, birbirinden farklı tatlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiriyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi ise Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından geçen aylarda coğrafi işaret olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesi, menengiç kahvesinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amacıyla Avrupa Birliği'ne de tescil için başvuru yaptı.

Avrupa Birliğince 2013 yılında tescillenen Antep baklavasının yanı sıra Antep lahmacunu ve fıstığının da AB tescili alması için başlatılan süreçler ise devam ediyor.

Menengiç kahvesi

Yabani fıstık ağacının meyvesi olan menengiçlerin toplanıp, yıkanıp kurutulmasının ardından, kavrularak çekilmesi ile elde edilen menengiç kahvesi, süt ile hazırlanarak sıcak tüketiliyor.

Kafein içermemesi ve yağ asidi bakımından zenginliğiyle sağlık bakımından da oldukça faydalı olduğu belirtilen ve yüzyıllardır Gaziantep'te tüketilen menengiç kahvesinin, 4. Murad'ın Bağdat seferi sırasında uğradığı kentte kendisine ikram edildiği aktarılır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal