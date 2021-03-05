Gaziantep'in menengiç kahvesine AB tescili için başvuru yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep'in menengiç kahvesine AB tescili için başvuru yapıldı

05.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:52
Gaziantep'in menengiç kahvesine AB tescili için başvuru yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaret tesciline sahip lezzetlerinden menengiç kahvesinin Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaret tesciline sahip lezzetlerinden menengiç kahvesinin Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep, birbirinden farklı tatlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiriyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi ise Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından geçen aylarda coğrafi işaret olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesi, menengiç kahvesinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını amacıyla Avrupa Birliği'ne de tescil için başvuru yaptı.

Avrupa Birliğince 2013 yılında tescillenen Antep baklavasının yanı sıra Antep lahmacunu ve fıstığının da AB tescili alması için başlatılan süreçler ise devam ediyor.

Menengiç kahvesi

Yabani fıstık ağacının meyvesi olan menengiçlerin toplanıp, yıkanıp kurutulmasının ardından, kavrularak çekilmesi ile elde edilen menengiç kahvesi, süt ile hazırlanarak sıcak tüketiliyor.

Kafein içermemesi ve yağ asidi bakımından zenginliğiyle sağlık bakımından da oldukça faydalı olduğu belirtilen ve yüzyıllardır Gaziantep'te tüketilen menengiç kahvesinin, 4. Murad'ın Bağdat seferi sırasında uğradığı kentte kendisine ikram edildiği aktarılır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'in menengiç kahvesine AB tescili için başvuru yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:52:54. #1.16#
title