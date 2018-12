Gaziantep'in Kurtuluşunun Yıl Dönümünde 6 Ülkeden, 64 Bin 400 Kişi Koştu

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna, 40'ı milli atlet olan 6 ülkeden 1400 sporcu ve 54 şehirden 63 bin vatandaş katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde; kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında 'Gazi Yarı Maratonu' ve 'Halk Koşusu' düzenlendi. Gazi Yarı Maratonuna katılan profesyonel atletler, kentin tarihi sokaklarından Gaziantep kalesi, Kültür Yolu, Tarihi Kır Kahvesi, Masal Parkı ve yöresel ürünlerin satıldığı dükkanların bulunduğu 22,5 kilometrelik parkurda ter döktü.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ile protokol üyeleri de katıldı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın katıldığı Halk Koşusu 5 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Coşkulu geçen etkinlik ilk olarak 'bayrak koşusu' ile başladı. Sporcular ellerindeki Türk bayrağı ile parkurun 3 kilometrelik alanın koşarak yarışın başlayacağı alan döndü. Daha sonra protokol üyelerin tarafından zil çalınmasıyla sporcular maratona başladı. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan maratonda, parkuru tamamlayarak dereceye giren sporculara hediyeleri verildi. Halk koşusunda ilk 10'a girenlere bisiklet hediye edilirken, Gazi Yarı Maratonu'na katılan sporculardan üçüncü olanlara 2 bin, ikinci olanlara 4 bin, birinci olanlara ise 6 bin lira para ödülü verildi.

ŞAHİN: TARİHİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin maratona katılan sporculara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"97 yıl önce atalarımız; istiklal için, istikbal için, kurtuluş için, diriliş için düşmana karşı büyük bir direnç gösterdiler, ikinci bir Çanakkale, ikinci bir Kurtuluş savaşı yaşandı. Bugün torunları olarak bizler bu tarihle övünüyoruz, bu geçmişle övünüyoruz. Oradan aldığımız güçle bugün Gaziantep aşkıyla koşuyoruz. Gençlerimiz için koşuyoruz, çocuklarımız için koşuyoruz, yarınlarımız için koşuyoruz, dostluk için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kardeşlik için koşuyoruz, gazi şehrin aşkıyla koşuyoruz, geleceğimiz için koşuyoruz, kalkınma için koşuyoruz, daha güzel bir Gazi şehirde yaşamak için koşuyoruz, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için koşuyoruz. Daha güzel bir dünya için koşuyoruz, sevgi dolu bir dünya için koşuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim gözümüzün nurusunuz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Allah'ın izniyle, geçmişten aldığımız ışıkla bugünün şahidiyiz. Sizin torunlarınız, bizim torunlarımız bu ışıkla bu kutup yıldızıyla bu güçlü geçmişle güçlü geleceğe doğru gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'muhtaç olduğumuz kuvvet damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur'."

VALİ GÜL: GAZİ YARI MARATONU HER YIL KATLANIYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Antep savunmasına her yıl yeniden can verenlere teşekkür ederek, "Gazi Yarı Maratonu, çok kısa süre olmasına rağmen her sene üzerine katlayarak devam ediyor. Gelecek sene 100 binin üzerinde katılımla Türkiye'deki sayılı yarışmalardan olur" dedi.

Koşu sonrasında hazırlanan şenlik alanında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Gaziantep

Kaynak: DHA