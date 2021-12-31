Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü 100. organ nakliyle kutlandı - Haberler
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Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü 100. organ nakliyle kutlandı

Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü 100. organ nakliyle kutlandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Böbrek Nakli Hastanesi'nde "100 hastaya umut" sloganıyla kutlandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Böbrek Nakli Hastanesi'nde "100 hastaya umut" sloganıyla kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede düzenlenen törende, 2021 yılında gerçekleştirilen organ nakilleri ile 100 yaşamın kurtarılması dolayısıyla pasta kesildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN Organ Nakli Merkezi'nde 10 yıllık tecrübe ile 600'den fazla naklin gerçekleştirildiğini, Böbrek Nakli Hastanesi'ni 5 ayda bütçeye hiçbir yük getirmeden tamamladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Özaydın, "İktisat dili kullanarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin yeni ekonomi vizyonuyla paralel olarak böbrek nakli hastanemiz ile sağlık turizmine yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Aslında 100'den fazla nakil gerçekleştirildiğini ama Gaziantep'in 100. yılını baz alarak kutlama yaptıklarını aktaran Özaydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

GAÜN Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban ise 10 yılın üzerinde tecrübe ve 600'den fazla organ nakli ile bölgede en fazla nakil yapan merkez unvanını taşıdıklarını belirtti.

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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