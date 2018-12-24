Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü, kent protokolü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, Anteplilerin, kendi imkanlarıyla kahramanlık destanı yazdığını belirterek, o karanlık günlerde şehir harabe haline geldiği için ihtiyar, kadın ve çocukların yer altındaki mağaralara sığındığını kaydetti.

Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı sırasında birçok ile örnek olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bu destanda, şehir harabe haline geldiği için ihtiyar, kadın ve çocuklar yer altındaki mağaralara sığınarak yaşamıştır. Dedelerimiz, yiğit kişilikleriyle direnişe karşı koydular. Vatan söz konusu olduğunda gözünü karartarak, zorluklar içerisinde mücadele verdiler. O kahraman yiğitlerin torunları 15 Temmuz'da yeni bir destan daha yazdı. Milletimiz yine kendi imkanlarıyla ikinci Kurtuluş Savaşı'nı yazdı. Bu mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum."

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da Gaziantep savunmasının, milli mücadele içinde ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, Gaziantep Savunması'nın 97' inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921'de kente "Gazilik" unvanı verildiğini anımsatan Karaduman, şunları ifade etti:

"Kurtuluş Savaşı döneminde, aziz vatanımızın hemen her köşesinde topyekün sürdürülen istiklal mücadelesinin en çetin sahnelerinden biri de Gazi şehrimizde yaşanmıştır. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, kurtuluşa olan inancı ve kararlılığıyla Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve adı tarihe karışmış sayısız isimsiz kahramanları sayesinde zafere kazanarak kurtuluşa ulaşmış."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da gazi şehrin muhteşem direnişinin tarihe "Gaziantep Savunması" adıyla altın harflerle nakşedilmiş büyük bir mücadele olarak geçtiğini kaydetti.

Gaziantep Savunması gibi tarihi tersine çeviren mücadele örneklerinin her zaman hatırlanması gerektiğini ifade eden Fadıloğlu, destansı mücadelenin şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu da kentin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA