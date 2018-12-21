Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 25 Aralık 1921 tarihinin, bir şehir halkının her şeyiyle var olma mücadelesinin, bağımsızlık ödülüyle taçlandırıldığı gün olduğunu belirtti.

Gaziantep'in Kurtuluşunun 97'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, Kurtuluş Savaşı sırasında tüm ülkenin en zor günlerini yaşadığı sırada 11 ay boyunca, dışarıdan yardım alamayan Gazianteplilerin, verdikleri kayıplara rağmen, özgürlük için sergiledikleri mücadeleyle dünyaya örnek olduklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Dağlı, "Vatanımızın her karış toprağı, atalarımızdan bizlere, bizlerden de gelecek nesillere kutsal bir emanettir. Bu emaneti en zor günlerde ve şartlarda dahi korumak bizlerin en önemli görevidir" dedi.

"Bundan 97 yıl önce Gaziantep halkı, bu kutsal emaneti korumak için kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canlarını vermekten çekinmedi" diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

"Yokluk ve çaresizlik içinde 6 bin 317 şehit veren bu şehir, bağımsızlığı uğruna verdiği mücadeleyle belki de dünyada bir ilke imza atarak, 'Gazi' unvanı aldı. Ne mutlu bizlere ki kahraman bir halkın evlatları olarak, bağımsızlığımızın en büyük sembolü olan bayrağımızın altında gururla yaşıyoruz."

Gazişehrin Kurtuluş Savaşı sonrasında da mücadelesine devam ettiğini, tarihine sahip çıkarak gerek ekonomisiyle, gerek sosyo-kültürel yapısıyla kendi ayakları üzerinde duran ve her geçen gün büyüyen bir şehir olduğuna vur yapan Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak, Gaziantep'imizin tarihe altın harflerle kazınmış başarılarına bilim ve eğitim alanında katkımız olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' sözü ile hepimizi onurlandırmıştır. Bizlere bu güzel vatanda bağımsız yaşama onurunu sağlamak uğruna canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA