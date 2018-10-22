Gaziantep'in Kültürel Dokusu Görücüye Çıktı

Gaziantep'in tarihi ve kültürünü yansıtan kutnu kumaşı, Antep işi, bakır ve sedef gibi ürünleri ile inovasyonla yeniden canlandıran Antep sepeti gibi yeni ürünlerden düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürünü yansıtan kutnu kumaşı, Antep işi, bakır ve sedef gibi ürünleri ile inovasyonla yeniden canlandıran Antep sepeti gibi yeni ürünlerden oluşan sergi, Gümrük Han'da açıldı.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, sergi açılışında yaptığı konuşmada, kentin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Antep işinin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi ile yeniden canlandırıldığını ifade eden Koçer, "Bir taraftan Antep işini geleceğe taşımak bir taraftan da Gaziantepli kadınlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi ile kadınlarımızın el emeği ürünlerini Gaziantep halkıyla buluşturmak istedik." dedi.

Sergi açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.