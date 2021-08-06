Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı

Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri 9 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri 9 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta satışı başlanacak olan Süper Lig 2021-2022 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacak.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 9 Ağustos'ta Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.

Toplam 16 bin 294 kombine biletinin fiyatları ise şöyle açıklandı:

VİP Üst Tribün: 1500 lira

VİP Alt Tribün: 3000 lira

Maraton Üst Tribün: 500 lira

Maraton Alt Tribün: 600 lira

Güney Kale Arkası Üst Tribün: 200 lira

Güney Kale Arkası Alt Tribün: 250 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Aleyna Tilki Bergüzar Korel
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:22:19. #1.16#

title