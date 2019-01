Gaziantep'in Kastelleri Kitaplaştırıldı

Gaziantep'in tarihi değerlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmayı hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., Gaziantep'in kastellerini de kitap haline getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., "Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yeraltı Su Yapıları" adlı kitap yayımladı. Meltem Uçar editörlüğünde hazırlanan kitapta Zafer Okutucu, Metin Sözen, Ali Yamaç ve Nusret Çam'ın yazılar yer aldı.

Gaziantep topraklarının büyük bir kültürel geçmişe sahip olduğunu dile getiren Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, "Kültürel mirasımızı geleceğe taşımak, bu büyük medeniyetin farklılığını ve farkındalığını ortaya koyarak toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla günümüz ve gelecek nesillere Gaziantep'in bütün değerlerini tanıtmak istiyoruz" dedi.

Livasların ve kastellerin Gaziantep'in geçmiş tarihnde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yakar, Gaziantep'te şu an İmam Gazali, Kozluca, Pişirici, Şeyh Fethullah, İhsan Bey ve Ahmet Çelebi olmak üzere çalışır vaziyette 6 kastelin bulunduğunu söyledi.

Yeraltı su yapıları Anadolu'nun bazı bölgelerinde kullanılmış olmasına rağmen Gaziantep kastellerinin ve su yapılarının kendine özgü özellikler içerdiğini dikkat çeken Yakar, suyun evden eve, yapıdan yapıya geçmesi, suyun temiz tutulmasını ortak bir sorumluluk haline getirmiş, suya dayalı farklı bir sosyal iletişim ve davranış biçiminin oluşmasına sebep olduğunu belirtti.

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildi

Gaziantep livas ve kastelleri farklılıklarını büyük ölçüde korudukları ve özgün mimariye sahip oldukları gerekçesiyle Mayıs 2018'de The Underground Water Structures in Gaziantep Livas' and Kastels (Gaziantep Yeraltı Su Yapıları Livas ve Kasteller) adıyla Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildiğini aktaran Halil İbrahim Yakar, "Livas ve kastellerin yanı sıra daha önce listeye alınan Zeugma Antik Kenti ve Yesemek Açık Hava Müzesi ile birlikte Gaziantep'te şu an 3 değerimiz Unesco tarafından tescillenip bütün dünyaya tanıtıldı. Diğer yandan malum olduğu üzere Gaziantep mutfağımız zenginliği ve çeşitliliği nedeniyle 2015 yılında Unesco Kreatif Şehirler Ağı'na katılarak gastronomi alanında önemli bir başarı yakalamıştı. Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları adlı bu çalışma, insanoğlunun hayat kaynağı olan su ile ilgili Gaziantep'in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındığını ayrıntıları ile gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Diğer yandan, Gazikültür A.Ş.'nin 21'inci yayını olarak okuyucuyla buluşan 186 sayfalık kitap, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.'nin internet sitesi olan magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA