Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Roket, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title