Gaziantep'in Kardeş Şehrinde 29 Ekim Resepsiyonu

Gaziantep ile kardeş şehir olan Belarus'un Başkenti Minsk'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resepsiyona, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravcenko, üst düzey bürokratlar, parlamenterler, Minsk Belediyesi heyeti, diplomatik misyon temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Gaziantep lezzetlerini tatmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini iletti.

Minsk Başkan Vekili Aleksandar Krepak ile bir araya gelen Genel Sekreter Deniz Köken, fikir alış verişinde bulundu.

Üniversiteler arası iş birliğinin sağlanmasına yönelik adımların da konuşulduğu görüşmede, başta Minsk'in ev sahipliği yapacağı 2019 Avrupa Oyunları olmak üzere çeşitli konular görüşüldü.

Krepak, Köken'i gerçekleştirdikleri Gastronomi festivalinden dolayı tebrik ederek, festival kapsamında şehri gezdiğini ve hayran kaldığını dile getirdi.