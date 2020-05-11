Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı
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Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı

Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gaziantep'te vatandaş yoğunluğun çok fazla olduğu 4 caddeye maskesiz girişler kapatıldı.

Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı
11.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:08

Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı

GAZİANTEP - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gaziantep'te vatandaş yoğunluğun çok fazla olduğu 4 caddeye maskesiz girişler kapatıldı.

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından açıklanan tedbirler kapsamında, kentte vatandaş yoğunluğunun çok fazla olduğu Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerine maskesiz girişler yasaklandı.

Yoğunluğun yaşandığı caddelere barikatlar kurulurken, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlandı. Adı geçen caddelere maskesiz giriş yapanlar ise uyarılarak girişlerine izin verilmedi. Cadde içerisinde maskesiz dolaşanlara ise 3 bin 150 liralık cezai işlem yapılacağı vurgulandı.

Çocuklu ailelerin girişi yasak

Caddelere, çocukları ile girmek isteyen ailelerin geçişine ise maskeleri olmalarına rağmen izin verilmeyerek, çocukların evden çıkmasının yasak olduğu ve eve gitmemeleri halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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