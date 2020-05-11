Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı
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Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun fazla olduğu 4 caddeye maskesiz giriş yasaklandı.

Gaziantep'in kalabalık caddelerine maskesiz giriş yasaklandı
11.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:18

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun fazla olduğu 4 caddeye maskesiz giriş yasaklandı.

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından açıklanan tedbirler kapsamında, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerine maskesiz girişler yasaklandı.

Yoğunluğun yaşandığı caddelere barikatlar kurulurken, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Adı geçen caddelere maskesiz girmek isteyenler uyarılarak girişlerine izin verilmedi. Caddede maskesiz dolaşanlara ise 3 bin 150 liralık cezai işlem yapılacağı vurgulandı.

Çocuklu ailelerin girişi yasak

Caddelere çocukları ile girmek isteyen ailelerin geçişine ise maskeleri olmalarına rağmen izin verilmeyerek, çocukların evden çıkmasının yasak olduğu ve eve gitmemeleri halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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