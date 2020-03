Gaziantep'in kadın girişimcileri GAÜN'de Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu, diğer üniversite İnovasyon Toplulukları, Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Birimi ile İnovasyon Daire Başkanlığı işbirliğinde Kadın Girişimciler Paneli düzenlendi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnavasyon Daire Başkanı Meryem Arslan'ın yaptığı panele; DreamOn Gelinlik Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Karuserci, Swarovski Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Konukoğlu Camcıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Yaşar Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Çilkız Büyükbeşe, MB Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Aşnük, Hışvahan Yönetim Kurulu Başkanı Mine Özmen ve İş insanı Gülenay Aynural Hilal konuşmacı olarak katıldı.



"Kadınlarımız girişimciliği benimsemiş"



Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnavasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'inin kadın olduğunu belirterek, "Kadın nüfusumuzun girişimcilik oranı ise erkeklerin girişimcilik oranının yarısından daha az. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin açıkladığı Türkiye kadın girişimcilik endeksi çalışması verilerine göre 2002 yılında Türkiye'deki kadın girişimcilerin oranı yüzde 4 iken, 2019'da bu oran yüzde 8.8'e yükseldi. Bu sevindirici" dedi. Kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde, önce gelen sektörlerin toptan ve perakende ticareti olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Arslan, "İkinci sırada ise imalat sektörü var. Türkiye 2018-2019 yılı global girişimcilik izleme raporuna göre ise erken aşama girişimcilik aktivitesi toplamında 48 ülke içerisinde 15'inci sırada. Kadınlarımız üretiyor. Girişimciliği benimsemiş. Bu rakamlar bunu gösteriyor" diye konuştu.



"Kadın içindeki gücünü bilmeli"



Kadının kendi içindeki gücünü bilmesi gerektiğini vurgulayan Ayşen Ahi ise kadının doğası gereği, anneliğin verdiği güçle, duyguyla işe girerek, sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti. Ahi, "Kadın aslında fark etmeden ticari hayatı, bir evlilik ve anne olarak ev idaresiyle başlıyor. Ticaretin temel ilkelerinden birisi; tasarruf, stratejik, eylem, ödeme, fatura bilgileri ve ödemeleri, evin idaresi gibi işlerle ticari hayatta temel ilkeler olan bu idareleri aslında kadın ev içinde yapıyor. Kadın kendi içindeki cesaretin farkında değil. bunu bir fark ettiği an aslında kadın dünyaya her türlü ekonomik ve sosyal bilgi birikimiyle doğası gereği geliyor. Bunu fark edebilmesi çok önemli" şeklinde konuştu. Kadın girişimci olmanın çok büyük fedakarlıklar gerektirdiğine vurgu yapan Mine Özmen de konuşmasında kadının hem anne, hem eş, hem de aynı zamanda bir yönetici olduğu vurgusu yaparak şunları söyledi: "Aileyi iyi yöneten, her şeyi yönetir zaten. Bir kadın da çok çalışarak ve çalışmayı da hiçbir zaman kendine yük saymayarak çok iyi yerlere gelebilir. Ülkemizin yarısı kadın ve bu kadınlar güçlerini birleştirerek kendi ülkelerine çok daha güzellikler yaratabilir. Çok daha iyi çocuklar yetiştirebilir. Biz kendi gelenek ve göreneklerimizi her zaman ön planda tutup, bu çalışma potansiyelimizi sağlamlaştırıp, iyileştirip daha iyi yerlerde olmalıyız. Eski ve yeni nesil hep birlikte, el ele büyük çalışmalara imza atalım" dedi.



"Kendinize güven çok önemli"



Konuşmasında, tüm başarıların ana etkeninin insanın kendisine güveni olduğunun altını çizen iş kadını Gamze Aşnük ise, "Bu girişimci kadınlarımız için de fazlasıyla geçerlidir. Girişimci kadınların kendine olan güvenleri çok önemlidir. Kadınlarımız çok önemli. En büyük eksikliğimiz; kendi zihnimizde yapabileceklerimizin hep azını yapmak çalışmak veya azını yapmaya zorlanması. Bugün burada kendileriyle ilgili farkındalık yaşarlar diye umuyorum" dedi. Yunus Emre'nin 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir' sözüne dikkat çeken Didem Çilkız Büyükbeşe de konuşmasında, "Kadının öncelikle kendisini tanıması, ne yapacaklarını çok iyi belirlemesi lazım. Kendimizi tanırsak neyi en iyi yapabiliyorsak o kişi haline bürünürüz. Burada gençleri motive etmeye, bir nebze olsun onları hayatla ilgili cesaretlendirmeye geldik. Şu an birçok insanda sorun olarak gördüğüm; sorumluluk, adalet ve dürüstlük. Bunları bir pergelin bacağı gibi netleştirirsek ve hayatımızdaki bütün rolleri bunun etrafında oynarsak her şeyin çok güzel ve doğru olacağına inanıyorum. Sorumluluk bilinci varsa umutsuzluk yoktur. Bu hayatı bencilce ve sorumsuzca yaşamamalıyız" şeklinde konuştu.



"Gelişebileceğiniz alanlar açın"



Konuşmasında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Ayşegül Konukoğlu Camcıoğlu da, "Önce kendinizi bulun. İş her şey gelir, dürüst olmanız lazım. Kadın erkek demeden insan olmayı bilmemiz gerekiyor. Kadınlarımıza her zaman ileriye bakmalarını, geride kalan hiçbir şeyle uğraşmamalarını ve ince ayrıntılarda boğulmamalarını bir anne bile olsalar her zaman kendilerine gelişebileceği alanlar açmaları gerekiyor" dedi. Kendi yaşamından kesitler sunarak, öğrencilerle deneyim ve tecrübelerini paylaşan İş Kadını Gülenay Aynural Hilal, "Hayatında çok köklü değişiklikler yapmış biri olarak kadınlarımız iş alanının her sahasında olmalılar. Kendilerine güvenmeliler ama her şeyden önce kendilerini yetiştirmeliler. Mutlaka kendi sınırlarının, yeteneklerinin farkında olmalılar. Bu şekilde biz kadınların yer alacağı çok alanlar var. Özellikle de Gaziantep'te bununla ilgili o kadar büyük bir boşluk var ki, bunları tamamlamak için inşallah yola çıktık" şeklinde konuştu.



Serpil Karuserci ise başarılı bir işkadını nasıl olunur, başarının sırları neler ve kadınların azim gücüne ilişkin açıklamalarda bulunarak, öğrencilere "Yapacağınız işi severek yapın. Güvenerek ve bir swot analizi yaparak sevdiğiniz işi yapın" dedi. - GAZİANTEP

