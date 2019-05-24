Gaziantep'in itfaiyecileri iftarda buluştu

Görevleri icabı 2 milyon 500 binlik kentte olabilecek yangın, sel ve trafik kazaları gibi sorumluluk isteyen işler için adeta tetikte bekleyen itfaiye personelleri bu kez iftar yemeğinde buluştular.

Havalimanı, organize sanayi bölgesi ve orman bölge müdürlüğünde görev yapan itfaiye personelleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İtfaiye Daire Başkanlığının bahçesinde verilen iftar yemeği öncesinde açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, bu birlik ve bereket ayında beraber olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İtfaiye erlerinin yaptığıkları görevlerin zorluklarının ve öneminden bahseden Yılmaz, sürekli tetikte bekleyen personelin strese ve güvene dayalı bir hizmet verdiğini ifade etti.

Bu doğrultuda çalışan personelin bir görev dönüşü kaza yaptığını ve hastanede yattığını hatırlatan Yılmaz, personeller için dua istedi. Görevlerinin zorluklarını bildiklerini ve bu doğrultuda personel yetiştirdiklerini aktaran Yılmaz, yetişmiş ve tecrübeli personel ile Gaziantep'e hizmet verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Erdem Güzelbey ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay'ın da katıldığı program sonrasında itfaiyeden emekli olan personellere 'teşekkür plaketi' verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA