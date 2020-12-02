Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor
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Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

02.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:52
Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek yerlerde, vatandaşların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek yerlerde, vatandaşların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Vatandaşların alışveriş için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi ile bazı cadde, sokaklarda yoğunluğun olduğu görüldü.

Sokaktaki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

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Salgın kapsamında denetimlerin sürdüğü kentteki polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske kullanımına ilişkin vatandaşları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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