Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman satışı başladı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman satışı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman satışı başladı Gaziantep'in İslahiye İlçesinde buğday hasadı ile birlikte elde edilen samanın satışına başlandı.

07.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:23

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman satışı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde buğday hasadı ile birlikte elde edilen samanın satışına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Pandemi dönemindeki yasaklardan dolayı bölgede giriş çıkışların kısıtlanması nedeni ile hasadına yaklaşık bir hafta geç başlanan saman, balya olarak ve çuvallara doldurularak hayvancılık yapan il ve ilçelere satılıyor.

Bölgede saman ticareti yapan ve Hatay ilinden gelen Ahmet Sağdıç, "Hasat zamanı geldiğinde biçerci arkadaşlardan, tarla sahiplerinden samanlarını alıyoruz ve ihtiyacı olan Hatay civarında büyük besicilere isteyenlere kar amaçlı alıp satıyoruz. Biz bunu bu pandemi hastalığından dolayı bir haftadır geç kaldı. Yaklaşık burada 15 gün daha kalırız. Bizde ekmeğimizi böyle çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar biraz yüksek görünüyor. Sıcaklık 35 derece civarındadır bu şartlarda çalışıyoruz. Bizde yevmiye ile ekmeğimizi helaliyle bu sıcakta kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman satışı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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