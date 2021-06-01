Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ve arpa hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ve arpa hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, hububatta 2021 yılı için hasat sezonunu başlattıklarını söyledi.

İlçe genelinde 130 bin dekar alanda buğday, 20 bin dekar alanda ise arpa yetiştirildiğini aktaran Köse, mevsimsel yağışların kurak geçmesi nedeniyle buğdayda rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti.

Fiyatların erken açıklanmasının çiftçiyi sevindirdiğini belirten Köse, "Buğdayda sulu alanlarda dekar başına 400 ila 500 kilogram, susuz alanlarda ise 300 ila 400 kilogram hasat bekliyoruz. Arpada ise sulu alanlarda dekar başına 400 kilogram, susuz alanlarda ise 300 kilogram rekolte bekliyoruz." dedi.

Bölgeye hububat hasadı yapmak üzere Nevşehir'den gelen biçerdöver operatörü Nurettin Ekici ise 15 yıldır bu işi yaptığını belirterek, hasat sonrasında çıkan saman karşılığında ücretsiz biçim yaptığını kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hububat hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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