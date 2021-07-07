Gaziantep'in ilçelerini birbirine bağlayan yol onarılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karkamış, Nizip ve Oğuzeli ilçelerini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolun sathi kaplama asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karkamış, Nizip ve Oğuzeli ilçelerini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolun sathi kaplama asfalt yenilemesini yaparak bakım ve onarımını tamamlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, asfaltlama kapsamında şehir merkezinde yürütülen yol bakım ve onarımın yanı sıra kırsal mahallelerde de devam ediyor.

Çalışma kapsamında 3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda ayrıca genişletme işlemi yapıldı. Grup yolundaki yürütülen çalışmalar tamamlandığında araç geçişlerine için uygun hale getirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nizip'e bağlı Gökçeli Mahalle Muhtarı Vekili Nuh Öz Karaman, çalışmalar sayesinde Karkamış tarafına giden arabaların daha kolay geçeceğini ifade etti.

Eski yolun dar ve çukurlu olduğunu belirten Karaman, "Araçlar zarar görüyordu. Arazilerimizde zeytin ve fıstık ağaçları var. Eski yolda tozdan dolayı etkileniyorlar, zarar görüyorlardı. Artık merkeze ulaşmamız rahat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzeli ilçesine bağlı Ekinveren Mahallesi sakini Mithat Öztürk ise çalışma öncesinde yolda çok sayıda çukur ve çökme olduğunu, yürütülen onarımla yolun genişlediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal