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Gaziantep'in ilçelerinde kar etkili oluyor

Gaziantep'in ilçelerinde kar etkili oluyor
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde kar etkili oluyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde kar etkili oluyor.

İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar küreme araçlarıyla çalışmasını sürdürüyor.

Okulların tatil olduğu ilçede çocuklar ise parklarda karın tadını çıkardı.

Araban

İlçede öğle saatlerinde etkili olan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

Belediye ve trafik ekipleri cadde ve kavşaklarda önlemlerini artırdı.

Yolların ulaşıma açık tutulması için ilçenin birçok noktasındaki tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Hisarcık, kar, Güncel, Haber

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