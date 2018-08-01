Gaziantep'in İhracatı Arttı

Gaziantep'te yılın ocak-temmuz ayında 3 milyar 902 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın ilk yarısında 3 milyar 902 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent arasında 6'ncı sıradaki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki rekor artıştan duyduğu memnuniyeti belirterek, iş dünyasını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yıldırım, Gaziantep'in temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 oranında, yılın ilk 7 ayındaysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttığını vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilme yolunun ihracattan geçtiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İhracatımız artarken, ithalatımızı da kontrol altına almak zorundayız. Özel sektörümüzün gayretleri ve hükümetimizin destekleriyle cari açığı azaltacak güce sahibiz.

Ülkemiz ve Gaziantep ihracatındaki ivme memnuniyet verici. Hedefimiz bu ivmeyi kaybetmeden yılı kapatmak. Bunun için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizin ve ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanında duyuracağız."

Gaziantep ihracatının yaz döneminde çok verimli geçtiğini ifade eden Yıldırım, "Temmuz ayında 565 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Başarılarımızı sürdürebilmek için katma değer yaratmak zorundayız. Daha yüksek rakamlar için katma değerli üretim modellerine geçmeliyiz. Kentimizin ve ürünlerimizin tanıtımını alım gücü yüksek pazarlarda en doğru şekilde yapmalıyız. İhracatımızın sürekli artarak devam etmesinden gurur duyuyoruz. İhracatımızın artması için büyük gayret sarf eden ihracatçılarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.