Gaziantep'in İhracatı Arttı

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mart ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 612 milyon 307 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından mart ayı ihracat verilerinin açıklandığını anımsattı.

Gaziantep'ten de mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Konukoğlu, "Kentimiz ihracatı ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 1 milyar 675 milyon 675 bin dolara ulaştı. Sanayicilerimizi azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde elde edilen bu rakamlardan dolayı tebrik ederim." ifadelerini kulandı.

Konukoğlu, ihracattaki başarıları gün geçtikçe daha çok artan, yeni pazarları iyi değerlendiren ve dış ticaret rakamlarında bölgenin lider şehri konumunda olan Gaziantep'in sanayideki gücünün ve üretimdeki çalışkanlığının yadsınamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik seferberlik ruhuyla başardığımız 2017 yılındaki büyüme, 2018 yılında da görülüyor ki katlanarak devam ediyor. İhracatta, istihdamda ve ülke genelinde yakaladığımız ekonomik büyüme trendi, global dünyada kıyasıya yaşanan rekabete rağmen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu büyümede ve bu rakamlarda da görülüyor ki küresel ticaretteki tecrübelerimiz başarıyı, başarımız da bir sanayi şehri olmamızı ve ülke ekonomisine sağladığımız ekonomik katkıyı doğruluyor. Hiç durmadan büyümeye, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam edeceğiz."

Konukoğlu, Türkiye'nin de mart ayında tarihindeki en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, hem Türkiye'de hem de Gaziantep'te ekonomiye katkı sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti.