Gaziantep'in İhracatı Artıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep 2018 yılı ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer alıyor. Gaziantep'ten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda ocak-ekim 2018 döneminde tekstil ürünleri yüzde 46,4 oranında birinci sırada yer alıyor. Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 177 ülkesine ihraç ediyoruz." dedi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayı toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis danışma kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim, yerli tüketim ve enflasyonla mücadele sürecinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" inancına sahip bir neslin evlatları olduklarını dile getiren Ünverdi, bu süreçte devletin aldığı önlem ve tedbirlere de tam destek verdiklerini aktardı.

"İhracat rakamları"

Gaziantep'in ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 oranında artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu yılın ocak-ekim döneminde 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat yapıldı ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 5,4 oranında arttı. Gaziantep 2018 yılı ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer alıyor. Gaziantep'ten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda ocak-ekim 2018 döneminde tekstil ürünleri yüzde 46,4 oranında birinci sırada yer alıyor. Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 177 ülkesine ihraç ediyoruz. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 26,7 oranıyla ikinci, kimya ve plastik ürünleri yüzde 12 oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. "

Sigortalı çalışan sayısının 2017 yılı ağustos ayına göre yüzde 1,9 oranında, iş yeri sayısında da yüzde 2,2 oranında artış olduğunu aktaran Ünverdi, "Toplam sanayi enerji tüketimi 2017 ocak-eylül dönemine göre yüzde 3,1 oranında, OSB enerji tüketimi 2017 yılı ocak-ekim dönemine göre yüzde 3,1 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in en fazla marka ve patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında 2 bin 523 başvuru ile 6. sırada, en fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller arasında bin 910 başvuru ile 5. sırada olduğunu belirten Ünverdi, yıl sonunda 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sanayiciler olarak her türlü koşulda Gaziantep ve Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, devlet tarafından düzenlenen yerli tüketim kampanyaları ve alınan tedbirler doğrultusunda hareket etmenin yaşanan sıkıntıların atlatılmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti.