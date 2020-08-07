Gaziantep'in hırsız örümcek adamları yakalandı...Hırsızlar kamerada Gaziantep'in hırsız örümcek adamları yakalandı.

Gaziantep'in hırsız örümcek adamları yakalandı...Hırsızlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 ev ve bir iş yerine çeşitli yollarla girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 5 ev ve 1 işyerinden hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar'ın düz duvara tırmanan, silahla ateş etmeye kadar çeşitli yollar denediği görüldü. Yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA