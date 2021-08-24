Gaziantep'in gururu oldu
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Gaziantep'in gururu oldu

Gaziantep'in gururu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen, Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 80 kiloda şampiyon olarak Gaziantep'in gururu oldu.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu Seydi Vakkas Dağdelen, Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 80 kiloda şampiyon olarak Gaziantep'in gururu oldu.

28 Temmuz 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 80 kilogram da 200 sporcu arasında verdiği başarılı mücadeleyle şampiyon olan Seydi Vakkas Dağdelen 7 defa Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Dağdelen, aldığı başarı sonrası 24-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Estonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü ve Ülkemizi temsil edecek.

"Amatör spor branşlarını destekliyoruz"

Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak özellikle amatör spor branşlarına önemli yatırımlar yapıyoruz. Sadece bunlarla yetinmeyip gençlerimizin spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturmanın yanı sıra bisiklet, spor ayakkabısı, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Sporcumuz Seydi Vakkas Dağdelen aldığı başarılarla gururumuz olmaya devam ediyor. 28 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül spor salonunda yapılan Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 80 kilogramda 200 sporcu arasında şampiyon olarak kulübümüze ve şehrimize yedinci şampiyonluğu kazanarak bizleri gururlandırmıştır, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'in gururu oldu
Gaziantep'in gururu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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