Gaziantep'in Gelişme Trendi Çok Yüksek"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kulübü Derneğinin Alleben Toplantıları kapsamında düzenlediği programa katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Gül, Gaziantep'in Türkiye'den ve dünyanın birçok ilinden daha hızlı gelişim kaydettiğini belirterek, "Gaziantep'in kat ettiği gelişme trendi çok fazla, çok hızlı. Gaziantep gelişiyor, dünya gelişiyor, Gaziantep Türkiye'den de dünyanın birçok şehrinden de daha hızlı gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in gelişmeye bağlı olarak bir takım sorunlarla da karşı karşıya olduğunu kaydeden Gül, buna karşılık şehrin sorunlarını çözme kabiliyetinin diğer şehirlerden yüksek olduğunu ifade etti.

Hayırseverlere okul yapma çağrısı

Gül, 2019 yılı içerisinde 100 okul yapma hedefleri olduğunu belirterek, okul inşaatı konusunda hayırseverlere çağrıda bulundu.

Vali Gül, bütün okullarda basketbol ve voleybol sahaları yapılacağına değinerek, tüm çalışmaların üç ay içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA