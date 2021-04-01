TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Ekonomi
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'te son 19 yılda yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'te son 19 yılda yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te sosyal konutlar, okullar, stadyum, camiler, ticaret merkezleri ve diğer donatılar inşa edildi.

Dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için ise son 19 yılda Gaziantep'te yapımına başlanan 23 bin 603 konutun 20 bin 813'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ'nin Gaziantep'teki projelerinden biri olan "Kuzey Şehir" projesinin 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Kuzey Şehir projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Türkiye'nin sosyal konut alanında en büyük konut projelerinden biri olan "Kuzey Şehir" projesi vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Millet bahçesinin yapımı devam ediyor

Gaziantep'te yıkılan Kamil Ocak Stadı alanında yapımına başlanan millet bahçesinin inşası devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesinde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanlar yer alacak.

57 bin 485 metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinin 31 bin 506 metrekarelik kısmında yeşil alan planlaması yapılıyor. Bu çerçevede alanda 676 yapraklı ağaç, 385 ibreli ağaç, 10 bin 42 çalı, 4 bin 624 yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 ağaç ve çalı bulunacak.

Proje kapsamında ayrıca 300 metrekarelik alana kütüphane ve millet kıraathanesi yapılacak.

TOKİ, Gaziantep'te FIFA ve UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa etti. Kentte 23 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 3 pansiyon, 17 cami, 16 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımı da tamamlandı.

TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti
TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOKİ, Gaziantep'te inşa ettiği konutlardan 20 bin 813'ünü hak sahiplerine teslim etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:55:54. #1.15#
title