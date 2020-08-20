Gaziantep'in en yoğun PTT şubesinde korona virüs tespit edildi
Gaziantep'in en yoğun PTT şubesinde korona virüs tespit edildi Gaziantep'te PTT'nin 'Çarşı' şubesi çalışanlarda çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatıldı.
20.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:49
Gaziantep'in en yoğun PTT şubesinde korona virüs tespit edildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te PTT'nin 'Çarşı' şubesi çalışanlarda çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek vatandaşların yaklaşması engellendi.
Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT Şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 'Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı.
Kaynak: İHA