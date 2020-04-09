Gaziantep'in en kalabalık caddeleri araç trafiğine kapatıldı
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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Araç

Gaziantep'in en kalabalık caddeleri araç trafiğine kapatıldı

Gaziantep'in en kalabalık caddeleri araç trafiğine kapatıldı Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezinde trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu 4 ana cadde araç trafiğine kapatıldı.

09.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:29

Gaziantep'in en kalabalık caddeleri araç trafiğine kapatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezinde trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu 4 ana cadde araç trafiğine kapatıldı.

Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezindeki trafik yoğunluğu fazla olan caddeler 11.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Gaziantep Valiliği tarafından alınan kararla Gaziantep kent merkezindeki Karagöz, İnönü, Hoşgör ve Gaziler olmak üzere 4 ana cadde araç trafiğine kapatıldı.

Saat 11.00'da kentin en işlek caddelerinden biri olan Karagöz Caddesi'ne gelen polis ve zabıta ekipleri, cadde girişlerini demir bariyerlerle kapatarak araç trafik akışını durdurdu.

Caddenin trafiğe kapatılmasının ardından araçlarıyla devam etmek isteyen bazı sürücülere bilgilendirme yapan polis ve zabıta ekipleri, korona virüs nedeniyle caddenin kapalı olduğunu söyledi.

Yolun trafiğe kapatılmasının esnaf olarak kendilerini zorlayacaklarını ama sağlık için kararı desteklediklerini söyleyen Fuat Nizamoğlu, "Yolun tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatılması doğru bir karar. Virüs nedeniyle işlerimiz kötüydü, yoktu zaten ama bu sağlık için verilen bir karar. Devletimizin ve büyüklerimizin aldığı karara saygı duyacağız" dedi.

"Virüs araçlardan bulaşmıyor"

Araç trafiğinin kapatılmasının yeterli olmadığını ve daha katı kurallar gerektiğini ifade eden Adem Yılmaz isimli esnaf ise, "İnsanlar caddelerde dolaştığı sürece araç trafiğinin kapatılmasının bir anlamı yok. Virüs araçlardan değil insanlardan bulaşıyor. O yüzden daha katı kuralların olması lazım. Katı kuralların olmadığı her gün virüsün bitme süresi bir hafta daha uzatıyor. Bunu yetkililere özellikle söylüyorum" diye konuştu.

Gaziantep'in en kalabalık caddeleri araç trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA

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