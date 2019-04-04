Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin organizasyonuyla atletler yarıştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması" adıyla Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli yarış gruplarının katılımıyla 2 bin 553 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

Startını Gaziantep Valisi Davut Gül'ün verdiği yarışlar, 2 gün sürdü. Kategorisinde dereceye giren ilk 10 sporcuya madalyanın yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporu kalkındırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te ve Şahinbey'de sporun ilerlemesi ve her yaştan vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için önemli projelere imza attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma ve spor yapma alışkanlığı kazanmaları adına onların her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyümüz 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu. İçerisinde halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonu, okçuluk, ampute sahası, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla herkesin spor yapabileceği bir mekan. Burada her yaştan vatandaşımız kendine göre yapacağı bir spor dalı mutlaka bulabilecektir. Bu yarışmada da dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA