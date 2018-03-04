Gaziantep'in En Büyük Serasına Yoğun İlgi

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindeki meclis üyeleri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapısı devam eden ve Gaziantep'in en büyük sera özelliğini taşıyan tesise hayran kaldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun talimatıyla hayata geçirilen ve Gaziantep'in en büyük sera özelliğini taşıyan tesisi son olarak Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindeki meclis üyeleri gezdi.Yapımı devam eden tesisin tamamlanarak hizmete açılan bölümlerini gezen heyete Başkan Rıdvan Fadıloğlu da eşlik etti. Fadıloğlu, projelerin ayrıntılarını ve sağlayacağı faydalara ilişkin geziye katılanlara bilgi verdi. İlk olarak,Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 26 bin 200 metrekare alan üzerine yapılan tesisteki sera, atölye binası, güneş enerji santrali ve idari binanın yer alacağı bölgeyi inceleyen heyet daha sonra da içerisinde bulunan biyolojik gölet ve yüzlerce çeşit bitkiden oluşan doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktıran Dülük Tabiat Parkı'na götürüldü.

İncelemeler sonrası değerlendirmede bulunan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Başkan Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak Kayseri'den meclis üyelerimizle birlikte toplantı yapmak, teknik ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldik. Daha önceden Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile tanıştığımız için nitelikli hizmetler yaptığını biliyorduk. Biz de burayı hem ziyaret edelim hem de Gaziantep'teki projeleri görelim istedik. Hakikaten Gaziantep, çok büyük ilerlemeler kat etmiş. Bu ilerlemede çok etkili olan Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri bugün yerinde gördük. Hem atölyesi hem sera hem de diğer tesisler olsun, özellikle bitki yetiştirme ve park bahçe gruplarının üretimiyle ilgili çok güzel, Türkiye'de sayılı tesislerden biri kurulmuş. Başkanımızın eline sağlık. Ben, kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bu tür tesisleri Kayseri'de, Talas'ta kurmak isteriz. Her buraya geldiğimizde yeni bir şeyler görüyoruz ve farklı çalışmaları buradan örnek alıyoruz. Biz AK Parti hükumetlerinin belediyeleri olarak vatandaşa belediyeler olarak en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Gaziantep'te çalışma konusunda güzel bir uyum var. İnşallah vatandaşımıza çok daha iyi hizmetler yapacağız. AK Parti belediyelerinin önemli özelliklerinden biri de birbirlerini ziyaret ederek, yapmış oldukları projeleri öğrenmek, daha iyisini yapmaya çalışmak. Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tekrar Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tecrübe paylaşımının önemine vurgu yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Başkanımızın da bahsettiği gibi biz, kurumlar arası işbirliğinin ötesinde tecrübe paylaşımı açısından da birbirimizden çok yüksek düzeyde fayda görüyoruz. Tabi aslında biz,Kayseri'yi örnek alıyoruz. Kayseri, özellikle şehircilik noktasında Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisidir.Milletin kaynağını en düzgün şekilde kullanabilmek adına bu tür birliktelikleri devam ettiriyoruz. Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindeki meclis üyelerini misafir etmekten mutluyuz. Şeref verdiler" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP