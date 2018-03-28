AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehirlerin Ekonomik beklentisi toplantısı Gaziantep'te yapıldı.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından tertiplenen Şehirlerin Ekonomik Beklentisi toplantıları devam ediyor. 24 Kasım 2017 yılından itibaren başlanan Şehirlerin ekonomik beklentilerinin belirlenmesi toplantıları, 61.'si Gaziantep'te yapıldı. İş adamları, Sivil Toplum Kuruluşları, Oda Başkanlarının katıldığı toplantıda Gaziantep'in Ekonomik Beklentileri masaya yatırıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri belirlenmesi için genel merkezlerinin bu konuya çok önem verdiğini belirterek, bugünde şehirlerine yön veren iş adamları, STK temsilcileri, oda başkanlarıyla, Gaziantep'in ekonomik beklentilerini masaya yatıracaklarını söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Gaziantep ile beraber bugüne kadar 61 ilde şehirlerin ekonomik beklentilerini belirlemek için toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün Gaziantep'teyiz 24 Kasım 2017 yılında ilk başlamıştık. Gaziantep bugün itibariyle 61 ilimiz, Nisan ayının sonlarına doğru, inşallah 81 ilimizin hepsini tamamlamış olacağız. Biz şehirlerin fotoğrafını çekiyoruz. Şehirlerle ilgili geçmiş dönemlerde hangi alanlarda memnuniyet duyulduğunu, mevcut durum ile ilgili hızlandırılması gereken yatırımlar, projeler nelerdir onları öğrenmeye çalışıyoruz. Kısa, orta vadede yapılması gerekenler ve uzun vadede şehrin cazibe merkezi haline gelebilmesi için yatırım ve projelerin önündeki engellerin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem geçmiş, hem bugün hem de yarın ile ilgili şehrin detaylı bir fotoğrafını çekiyoruz. Burada ortaya çıkan fikirleri bir rapor haline getirip Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz ve daha sonra atılması gereken adımları atıyoruz" diye konuştu.

Toplantı, oda başkanları, iş adamları ve STK temsilcilerinin şehirle ilgili ekonomik beklentilerini heyete sundu. - GAZİANTEP