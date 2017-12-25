Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü Kutlamaları
Gaziantep'in Düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları Kutlamalara Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldıGAZİANTEP - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.
Gaziantep'in Düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları
Kutlamalara Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla çeşitli programlarla kutlandı.
Sabah saat 11: 00 başlayan program ilk olarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra şehitler anıtında saygı duruşu ve istiklal marşı söylendi. Çelenk bırakma Töreninde Şimşek ve Gül, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.
Şimşek, Gül ve beraberindekiler, daha sonra Türk bayrağına gazilik madalyasını taktı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, gazi şehrin 96. kurtuluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi.
"100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor"
100 yıl önceki oyunun yeniden oynanmak istendiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor. 96 yıl önceki ruhla devam edersek başarılı olacağız, kimse bu topraklar üzerinde oyun oynayamayacak. O yüzden birliğimizi daha diri tutmalıyız. Bu şuur üzerinde devam edebilmek ülkemiz üzerindeki kirli oyunları bertaraf etmeye devam edeceğiz. 96 yıl önce muhteşem bir mücadele örneği göstermiş Gaziantep, bu anlamda öncü ve başarılı bir şehir. Gaziantep aslında bugün de yatırımcımızı, girişimciliğiyle de ülkemizi ileri taşıyan bir şehir. Yakın coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara rağmen, gerçekten başka şehirde olsa yansımaları çok büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep büyüyüp gelişiyor. Gaziantep umut verip ışıldıyor" diye konuştu.
Protokol daha sonra Saygı atışının yapıldığı şehitler abidesine çelenk bıraktı.
Kutlama programına, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar katıldı.