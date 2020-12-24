Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

24.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, gazi kentin bugün sanayisi, ticareti, gelişmişliği, kültür ve turizmi, ekonomisi ve sosyal kalkınmasıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı konumunda olduğunu belirtti.

Gaziantep'te milletin bağımsızlık mücadelesi içerisinde en şerefli sayfaların yazıldığını aktaran Şahin, Kurtuluş Savaşı'nda düşman kuvvetlerine karşı verdikleri destansı mücadeleyle, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandıran Anteplilerin, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Gaziantep'in 99 yılda, başta ticaret, sanayi, kültür ve sosyal politikalar olmak üzere birçok alanda, Türkiye'nin ve dünyanın model kenti olma yolunda 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milli birliğimize, devletimizin bekasına, bayrağımıza ve ezanımıza kastedecek tüm nifak unsurlarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarına olan inancımla, Gaziantepimizin, Fransızların ve iş birlikçilerinin işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Vitor Hugo Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:37:00. #1.14#
title