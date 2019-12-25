Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Araban ilçesinde, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla koşu yapıldı.

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:24
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

ilçesinde, 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla koşu yapıldı.

Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan , ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlandı.

Bir kilometrelik 6 kategoride yapılan Gazi Koşusu'na 150 öğrenci katıldı.

Programa Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Güneş, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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