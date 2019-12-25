Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

25.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:20

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende İstiklal Madalyası'nın takıldığı Türk bayrağı göndere çekildi.

Yağmur nedeniyle tören alanına üstü kapalı çadırlar kuruldu, törene katılan vatandaşlara da yağmurluk dağıtıldı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin savunmasının Gaziantep için önemli olduğu kadar Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine de ışık ve umut olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Herkesin takdir ettiği bir yönü var ki bu şehir kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi başlatmış o günkü nüfusunun dörtte biri şehit düşmüş, kalanlarının da tamamının gazi olup Gazi Meclis tarafından 'gazilik' unvanı verilen tek şehirdir. ve bunun kadar bir önemli olan da bu mücadeleyi, sıfırdan başlayarak, yoklukla mücadele ederek, fakirlikle mücadele ederek, ölümle mücadele ederek, açlıkla mücadele ederek vermiştir ve bugün 98 yıl sonra geldiği noktada parmakla gösterilen, gelişimini tamamlayan, yükselen bir şehir haline gelmiştir. İhracatının ithalatından fazla olduğu, bölgesinde parmakla gösterilen ve çevre illere olduğu kadar çevre ülkelerin şehirlerine de örnek olan bir şehir haline geldik. Çok şükür bu Gazianteplilerin çalışkanlığının ve 98 yıl önceki ruhla yaptıkları mücadelenin sonucudur."

Bu toprakları vatan yapan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. 98 yıl önceki ruhla bir kez daha gerekli olduğunda bu mücadeleye, dosta düşmana karşı kaldığımız yerden devam edeceğimizi hatırlatıyor, kurtuluş günümüzün kutlu olmasını diliyorum." dedi.

Törenin ardından katılımcılar, Maarif Kavşağı'ndan Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Kutlamalar buradaki etkinliklerle devam etti.

Sokaklarda canlandırdıkları oyunla Antep Savunması'nı anlattılar

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği program doğrultusunda Çeled Uşaglar Tiyatro Ekibi, meydan, park ve alışveriş merkezlerinde canlandırdığı "Bu 100'den GAZİ Antep" oyunu ile Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlattı.

Tramvayda, Sankopark Alışveriş Merkezi'nde ve Balıklı Parkı'nda Gazianteplilerin, düşmanı topraklarından nasıl kovduğunu konu edinen tiyatral gösteride, 25 Aralık 1921 ruhu ve bilinci canlandırıldı. 4 dakikaya sığdırılan oyunda, önce İngilizlere sonra da Fransızlara karşı ortaya konulan direniş, detaylı bir şekilde canlandırıldı.

Oyunda, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Özdemir Bey'in, Selahattin Adil Paşa'ya çetin açlık karşısında yardım istediğini aktaran telgrafı da okundu.

Kaynak: AA