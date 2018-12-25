Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Sarı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, Antep savunmasının tarihe adını altın harflerle yazdıran eşsiz bir destan olduğunu belirtti.

Bugünün bir halkın vatanı uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık timsali olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Antep halkının hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış, dünyadaki tüm mazlum milletlere de rehber olmuştur. Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve daha nice adsız kahramanın öncülüğünde mücadele eden ve 6 bin 317 şehit veren Antep halkı, hiçbir şartta ve koşulda düşmana boyun eğmemiş ve mağrur tavrından taviz vermemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin bu onurlu gününü kutluyorum."

Kaynak: AA