Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Fadıloğlu, mesajında, Gaziantep'in muhteşem direnişinin tarihe "Antep Savunması" adıyla altın harflerle nakşedilmiş büyük bir mücadele olarak geçtiğini ifade etti.



Destansı savunmada sergilenen kahramanlıkların şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberleri olmaya devam edeceğini aktaran Fadıloğlu, şunları kaydetti:



"Antep'i Gazilikle onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 96 yıl önce bizlere emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu dileklerimle tüm Gazianteplilerin 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum."