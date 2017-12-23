Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tiryakioğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümünü emsalsiz bir gururla kutladıklarını belirterek, "Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün hemşehrilerimizin 25 Aralık kurtuluş bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.



Konukoğlu ve Hıdıroğlu da Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep'te şehir halkının, 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği insan üstü mücadeleyle, tarihin gördüğü en büyük kurtuluş destanına tanıklık ettiğini kaydetti.