GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100.YILI TÖRENLERLE KUTLANDI

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Gazilik Madalyası, Türk Bayrağına toka edildi.

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, diğer protokol üyeleri ile askeri adli ve idari erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TOBB Fen Lisesi öğrencisi Şaban Karaoğlan, kendi yazdığı "Cesetten Cereyan" adlı şiirini okudu.

Demokrasi Meydanı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Şehitler Abidesi'ne kadar yürüyerek şehitlik ziyaretinde bulundu. Burada saygı atışı yapılarak İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından şehitler için dua edildi.

Program, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve protokol üyeleri tarafından şehitliğe buket sunulması ve karanfil bırakılması ile sona erdi.

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