Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Akınal, yazılı açıklamasında kentin yüz yıl önce büyük bir destansı mücadeleyle düşman işgalinden kurtulduğunu söyledi.

Gaziantep'in mücadelesinin dillere destan olduğunu belirten Akınal, şunları kaydetti:

"Büyük kahramanlıkların hikayesi ve eşsiz bir savunma örneğinin sergilendiği Gaziantep savunması, sadece bizler için değil tüm Türkiye içinde büyük öneme sahiptir. Gaziantep destanı 'Düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez' diyen Şahin Bey'in, şehit edilişinin ardından yazılan "Vurun Antepliler namus günüdür" sözleriyle akıllara kazınan Karayılan'ın ve annesine el uzatıldığı için canını siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kamil gibi eşsiz kahramanların hikayesidir. Vatanımıza ve bayrağımıza göz diken emperyalist güçlere karşı 10 ay dokuz gün süren mücadele ile düşmanı topraklarından atarak milli iradesine sahip çıkan Gaziantep topraklarında 6317 kahraman şehidimizin kanları vardır. Bu şanlı destan, yüz yıllar boyunca adından gururla bahsedilecek kadar önemli bir tarihtir."

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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