Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında Vali Aziz Yıldırım'a Anlamlı Ziyaret

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği koordinesinde düzenlenen " Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. Yıldönümü Etkinlikleri" kapsamında Tekirdağ'a gelen Öğretmen Azer Umut ve öğrenci Filiz Nazlı Şahin, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen " Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında Gaziantep'ten yola çıkarılan ve 80 ile gönderilen şehit kanlarıyla sulanan toprak ve Şanlı Türk Bayrağı Öğretmen Azer Umut ve öğrencisi Filiz Nazlı Şahin tarafından Vali Aziz Yıldırım'a teslim edildi.

Ziyarette konuşan Vali Aziz Yıldırım; "Çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Bizde bu toprağa sanki oradaymışcasına her zaman gururla ve şerefle taşıyacağız. Şehitlerimizin bulunduğu yerdeki toprak da bizim için de aynı şekilde kutsaldır. Bu vatanın hangi santimetrekaresinde Şehit kanı yok. Hangi metrekaresinde Şehit yatmıyor onun için hakikaten güzel bir anı olacak bizim için de. Antep şehitlerinin toprağını her zaman saklayacağız. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sizleri burada görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. " dedi.

Ardından Vali Aziz Yıldırım, Öğretmen Azer Umut'a karacakılavuz dokuması kilim, öğrenci Filiz Nazlı Şahin'e de kitap hediye etti.

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