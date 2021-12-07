Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği - Haberler
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, "25 Aralık Halk Konserleri"nin ilki İslahiye'de gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, "25 Aralık Halk Konserleri"nin ilki İslahiye'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde organize edilen etkinlik, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kurtuluş mücadelesini anlatan kısa film gösterimiyle başlayan etkinlikte sahne alan Esat Kabaklı, milli duygulara dokunan türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun ilgi gösterilen konserde, Kabaklı "Ölürüm Türkiye'm" eserini seslendirirken dinleyiciler, Türk bayraklarıyla türküye eşlik etti.

Program sonunda, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür belgesi verdi.???????

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliği

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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