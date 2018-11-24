Gaziantep'in "Bob Ross"U İsa'nın Ressamlık Hayali

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendisini hapsettiği iç dünyasını, televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten Bob Ross'u izleyerek öğrendiği tekniklerle yaptığı tablolarla anlatan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi İsa Sezgin, ilk sergisini açtı.

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Sezgin ailesinin ikinci çocuğu İsa, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle çevresiyle iletişim kurmakta zorlanıyor.

Kendisini yaptığı resimlerle anlatmayı seçen ve kardeşleriyle ortak kullandığı odasını atölyeye dönüştüren Sezgin, hayallerini tuvale yansıtıyor.

Derslerinden artakalan vaktinin büyük kısmını resim yaparak geçiren Sezgin, bir süredir eğitim aldığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin desteğiyle de "İçimdeki Ağaç" adlı ilk kişisel sergisini açtı.

İsa Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmaktan zevk aldığını belirtti.

Daha çok manzara resimleri yaptığını anlatan Sezgin, "Sonradan ev, çiçek, vazo resimleri de yapmaya çalıştım. Özellikle ağaç yapmayı çok seviyorum. Bazen aklımda tasarladıklarımı çiziyorum, bazen de internetteki resimlerden esinlenerek çalışıyorum. Çocuk Sanat Merkezi'ndeki hocalarım, en iyi sanat okuluna gidebileceğimi, hatta resim öğretmeni olabileceğimi söylediler. Ben resimde yetkin biri olmak, ressam olmak istiyorum." dedi.

"Resim yaparken mutlu oluyorum"

Sezgin, ilkokuldan beri resim yaptığını dile getirerek, "Yağlı boya resim yapmayı seviyorum. Akrilik ve guaj boyayla da çalışıyorum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. Bir şeyleri boyamak, boyayı farklı şekillere benzetmek çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Anne Fatma Sezgin, oğlunun 6 yaşından beri resim yaptığını ve özel bir iç dünyası olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kimseyle konuşmayı, ilgilenmeyi sevmez. Resimleri çoğalınca değerlendirmek istedim. Bir akrabamızın desteğiyle sanat merkezine gittik. Bizimle ilgilendiler, resimleri beğendiler. Daha önce eğitim alıp almadığını sordular. Onlar bile inanamadı. Onların desteğiyle sergi açtı. İsa, kendi çabasıyla bu durumlara geldi. Bayramda biriktirdiği paraları boyalara yatırıyordu. Ben küçükken televizyonda hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten Bob Ross'u izlerdim. Oğlum da benim gibi bu programı izledi. Ben yapamadım ama oğlum onu izleyerek resimler yaptı."

Baba Hasan Sezgin de annesinin İsa ile yakından ilgilendiğini vurgulayarak, oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Kendisi çalıştığı için oğluyla ilgilenemediğini dile getiren Sezgin, "Onun iyi bir ressam olmasını istiyorum. Herkes İsa'nın kıymetini bilmemiz gerektiğin söylüyor." dedi.

"İsa resimle kendisini ifade ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi resim eğitmeni Selin Manaz da İsa Sezgin'e 1,5 yıldır eğitim verdiklerini, ilk resimlerini matematik defterinde gördüğünü kaydetti.

Sezgin'in resimlerinden çok etkilendiklerini vurgulayan Manaz, şunları kaydetti:

"İleriye taşıyabileceğimiz bir çocuk olduğunu hemen anladık. Ondan sonra çalışmaya başladık. İsa gerçekten özel, içli bir çocuk. Diğer çocuklardan ayıran çok farklı özellikleri var. Resim onun dünyası. Her şeyiyle kendisini ona adamak istiyor. Resim yaptığında mutlu, kendisini ifade edebiliyor. Aslında kullandığı renklerden İsa'nın iç dünyasını çok iyi anlayabiliyoruz. Belki dışarıdan farklı bir çocuk gibi algılanabiliyor ama iç dünyası çok coşkulu, hareketli, renkli. Yaşam olarak bastırılmış bazı şeyleri olabilir. Ama resimlerle iç dünyasını bize çok güzel anlatabiliyor. "

İsa Sezgin ile iletişim kurma konusunda kendisinin de ilk başlarda zorlandığını ancak sonrasında çok güzel anlaştıklarını belirten Manaz, İsa'nın özel bir çalışma alanı olması gerektiğini ve ileride çok iyi yerelere geleceğini vurguladı.