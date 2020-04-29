Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası
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Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası

Gaziantep'in Araban ilçesine şehir dışından izinsiz giriş yapan Suriyeli işçilere idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası
29.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:52

Gaziantep'in Araban ilçesine şehir dışından izinsiz giriş yapan Suriyeli işçilere idari para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışından gelen Suriyeli işçilerin ilçemize girmeleri yasaktır. İzinsiz şekilde ilçemize girmeye çalışan 3 minibüse 3 bin 150'şer ve 29 yolcuya ise 392'şer lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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