Gaziantep'in Araban ilçesine izinsiz giren Suriyeli işçilere idari para cezası
Gaziantep'in Araban ilçesine şehir dışından izinsiz giriş yapan Suriyeli işçilere idari para cezası uygulandı.
29.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:52
Gaziantep'in Araban ilçesine şehir dışından izinsiz giriş yapan Suriyeli işçilere idari para cezası uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şehir dışından gelen Suriyeli işçilerin ilçemize girmeleri yasaktır. İzinsiz şekilde ilçemize girmeye çalışan 3 minibüse 3 bin 150'şer ve 29 yolcuya ise 392'şer lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA