Gaziantep'in Araban ilçesinde Kovid-19 uyarısı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi.

Kaymakam Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini ve panik yapmadan tedbirlere uymasının önemli olduğunu belirterek, "İlçemizde son günlerde vakalarda ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA