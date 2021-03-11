Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
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Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor

11.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:03
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor

Gaziantep'teki Özaslan Antika Sergi Salonu'nun altında bulunan ve Roma dönemine ait olan tarihi yeraltı hamamı ziyaretçilerini bekliyor.

Gaziantep'teki Özaslan Antika Sergi Salonu'nun altında bulunan ve Roma dönemine ait olan tarihi yeraltı hamamı ziyaretçilerini bekliyor.

Gaziantep'te antika eşya meraklısı 54 yaşındaki Hanifi Özaslan'a ait 3 katlı Antika Sergi Salonu'nun altında bulunan ve Roma dönemine ait olan tarihi hamam ziyaretçilerini bekliyor. Antikacı Hanifi Özaslan, tarihi hamamın Roma dönemine ait olduğunu ifade ederek, Gaziantep'te hemen hemen her evin altında mağaraların bulunduğunu vurguladı.

"ROMA DÖNEMİNE AİT BİR YERALTI HAMAMI"

Özaslan Antika Sergi Salonu'nun sahibi Hanifi Özaslan, "Gaziantep'te hemen hemen her evin altında bir mağara bulunuyor. Burası ise normal mağara değil bir hamamdır. Burası toprak doluydu, toprak çıkarılınca buranın bir hamam olduğu keşfedildi. Gaziantep'te de yeraltı hamamı yoktur. Burasıda Roma dönemine ait bir yeraltı hamamıdır. Daha önce burasının ne olduğu belli olmuyordu. Bizde bu toprağı çıkarttık ve burası daha net bir görünüme kavuştu. Buraya Osmanlı'dan kalma eşyaları getirdik. Sergi amaçlı düzdük. Böylece buranın bir hamam olduğu daha net anlaşılıyor" diye konuştu.

(Lider Olgun - Ahmet Demir/İHA)

Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor
Gaziantep'in altından tarih fışkırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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